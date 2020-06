Les ETFs cherchant à répliquer le cours de l’argent ont à nouveau attiré les investisseurs lors d’une très bonne session de marché hier avec +$75,23M de nouvelles parts créées sur le marché primaire ainsi qu’une hausse de +3,06%. La période de confinement se termine et les activités industrielles reprennent à travers le globe augmentant ainsi fortement la demande dite « industrielle » pour le métal, tirant mécaniquement les prix à la hausse. La session de marché d’hier amène ainsi la performance cumulée sur les trente derniers jours à +19,54%, les plus forts gains enregistrés sur trente jours et ce depuis près de 10 ans. Les investisseurs ont augmenté leur exposition de +$1,3Mds sur la même période. Depuis le début de l’année, les ETFs de ce segment sont à nouveau en territoire positif à +1,29% et restent donc sur des niveaux potentiellement attractifs pour les investisseurs. En effet, le segment enregistre +$2Mds de flux cumulés sur 2020. 27 fonds répliquant 9 indices sont inclus dans le segment TrackInsight des ETFs liés à l’argent pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $12,4Mds.

