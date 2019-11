TrackInsight: Le rallye haussier continue pour les valeurs asiatiques hors Japon

Selon le segment TrackInsight correspondant, les ETFs liés aux valeurs asiatiques hors Japon ont enregistré une hausse de +1,75% en moyenne ce lundi 4 Novembre. Depuis mi-Août, le segment profite d’un rallye haussier et a gagné plus de 10% en moins d’un trimestre, pour pointer à +13,13% depuis le début de l’année. L’apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine est la raison principale de ce rallye, et les analystes prévoient potentiellement une fin de la guerre commerciale entre les deux puissances dans un futur proche. Malgré cet optimisme, les investisseurs sont massivement sorti des valeurs asiatiques, avec plus de $3,5 milliards de parts d’ETFs retirées du marché primaire en 2019. 16 ETFs répliquent 10 indices liés aux valeurs asiatiques hors Japon, et ils regroupent un total de $8,85 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com