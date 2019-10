TrackInsight: Le rallye se poursuit pour les actions indiennes

Les indices actions indiens et les ETFs liés à ceux-ci poursuivent leur rebond avec un sixième jour consécutif de performance positive. Le segment TrackInsight qui regroupe les 43 ETFs exposés aux indices exposés aux grandes valeurs indiennes, a progressé en moyenne de 1,36% vendredi 18 octobre. Depuis le début de ce rallye débuté le 11 octobre, le segment a progressé de 5,59% portant ainsi la performance sur 1 mois à 8,02%. Au cours des 30 derniers jours, les investisseurs ont également eu tendance à renforcer leurs positions comme le montre la collecte nette via le marché primaire qui atteint $ 50 millions. Ce segment représente plus de 10 milliards d’actifs sous gestion.

