TrackInsight: Le rebond des actions cale sur le retour des tensions commerciales

Comme espéré, le FOMC a baissé d’un quart de point son principal taux d’intérêt directeur mercredi, mais la décision finale a révélé de fortes dissensions entre ses membres. Lors de sa conférence, le président de la Fed, Jerome Powell, a notamment indiqué que les deux baisses de taux cette année étaient probablement suffisantes, car elles offraient une assurance contre les risques croissants générés par les négociations commerciales sino-américaines en dents de scie.

En dépit de l’incertitude sur la politique à venir de la Fed, les marchés réagissaient plutôt positivement au discours de Powell, dans un premier temps. Les choses se gâtaient ensuite, après qu’un conseiller éminent de la Maison Blanche, Michael Pillsbury, précisait dans une interview à Hong-Kong le jeudi que les Etats-Unis étaient prêts à imposer des droits de douane encore plus élevés sur les produits chinois en l’absence d’un accord commercial global à brève échéance. Pour ne rien arranger, des responsables chinois de l’agriculture qui devaient se rendre dans plusieurs Etats américains annulaient au dernier moment leur voyage, et rentraient ainsi en Chine plus tôt que prévu. Cette information froissait de nouveau les marchés actions qui basculaient finalement en territoire négatif. Toutefois, l’agence de presse d’Etat Xinhua tentait de rectifier le tir samedi en confirmant que la Chine et les Etats-Unis avaient eu des discussions “constructives” sur le commerce à Washington.

Trop tard cependant pour inverser la tendance… Tous les indices américains finissaient la semaine dans le rouge après la clôture (Nasdaq : -0.72%, S&P500 : -0.51%, Russell2000 : -1.16%). Même constat en Chine : MSCI All China-TW-HK : -1.36%. En revanche, l’Europe parvenait à se maintenir au-dessus de la ligne de flottaison (MSCI EMU: +0.04%) et le Japon réussissait à progresser de +0.41% (Nikkei).

Plusieurs secteurs ont été touchés par ces dernières turbulences dans le conflit commercial, à commencer par les biens de consommation discrétionnaire (indice S&P CD en baisse de 2.16%), les valeurs industrielles (indice S&P Industrials chutant de 1.47%) et les valeurs technologiques dans une moindre mesure (indice S&P IT abandonnant 0.77%).

A l’opposé, les secteurs défensifs se sont bien comportés : immobilier (+2.06%) et services d’utilité publique (+2.19%) caracolant en tête, comme d’habitude lorsque la confiance s’effrite de nouveau. Les valeurs de santé se sont également reprises (indice S&P Healthcare en hausse de 0.99%) alors que le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, déclarait qu’il rejetait la proposition de Nancy Pelosi visant à maîtriser les prix des médicaments. Le secteur de l’énergie (+0.99%) poursuivait son rally après l’attaque des installations pétrolières d’Aramco la semaine passée qui a détruit la moitié de la capacité de production saoudienne. Les intervenants sur le marché restaient dubitatifs sur la capacité du pays à restaurer rapidement sa production, alors que le royaume avait demandé à l’Irak de lui vendre des millions de barils de brut pour faire face aux engagements pris avec ses clients. Les futures sur WTI terminaient la semaine en hausse de 5.91% à $58.09 le baril.

Sur le front des taux d’intérêt, il faut noter les turbulences qui se sont produites sur le marché monétaire américain, le taux des repos augmentant jusqu’à 10% mardi, obligeant la Fed de New-York à réaliser des injections massives de liquidités tout au long de la semaine pour tenter de revenir dans une fourchette de 2%-2.25%.

La courbe des taux américains s’aplatissait un peu avec le rendement de l’emprunt d’Etat 10 ans (1.74%) à seulement 5bps au dessus du 2 ans, les deux maturités restant très en dessous des bons du Trésor à 3 mois (1.91%).

