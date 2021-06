TrackInsight: Le secteur de la cybersécurité en pleine expansion, quelles opportunités pour les investisseurs ?

Alors que les entreprises et les organisations consacrent de plus en plus de temps et de ressources pour réduire les risques d’attaques informatiques et les cyber-menaces, le secteur de la cybersécurité est en pleine expansion. A titre d’exemple, l’ETF WisdomTree Cybersecurity faisait partie du top 10 des ETF européens de la semaine dernière (du 7 au 11 juin) en termes de performance, avec un rendement hebdomadaire de + 7,04%. De plus, The International Data Corporation (IDC) estime que les dépenses mondiales en matériel, logiciels et services liés à la sécurité informatique atteindront plus de 151 milliards de dollars en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4% entre 2019 et 2023.

Pour en savoir plus sur les investissements dans les stratégies de cybersécurité, vous pouvez vous inscrire ici et rejoindre la discussion entre Ben Jones, Nasdaq Index Strategist, et Aude Martin, spécialiste en investissement chez L&G ETF.

Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits :