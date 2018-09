Le mardi 25 septembre a été une mauvaise journée pour le secteur des biens de consommation de base aux US. En effet, le segment regroupant les ETFs exposés à ce secteur a combiné une décollecte importante de $ -204 M avec la deuxième plus mauvaise performance journalière depuis un mois (-0.83%). Cela porte la performance mensuelle cumulée à 0.34%. Ce segment regroupe 14 ETFs, exposés à 13 indices et regroupant $15.3 Mds d’actifs sous gestion.

