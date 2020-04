TrackInsight: Le secteur des semi-conducteurs poursuit sa baisse

Les ETFs répliquant des indices actions exposés aux semi-conducteurs et regroupés dans le segment correspondant sur TrackInsight ont enregistré de nouvelles pertes au cours de la session d’hier (mercredi 1er avril), avec une baisse moyenne de 5,12% pour les 7 ETFs du segment. Depuis le début de l’année, ils ont perdu 22,76% mais leur performance reste en territoire positif sur une période plus longue. Grâce aux gains enregistrés lors du rallye de 2019, leur performance se maintient encore à +3,61% sur 12 mois glissants. Il en va de même pour les flux de ce segment sur le marché primaire, qui ont oscillé entre $ + 300M et $ + 1,2 Mds avec une certaine volatilité depuis le 1er janvier, sans jamais avoir été négatifs. Aujourd’hui, ce segment de 7 ETFs représente $ 4,2 milliards d’actifs sous gestion.

