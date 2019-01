Alors que les actions américaines ont amorties leur chute lors de la première session après la saison des publications des résultats, les ETFs exposés aux actions de technologies de l’information US n’ont pas été épargné par la déception des investisseurs. Le segment a enregistré une décollecte de 206.9 millions de dollars et a perdu 1.10% hier. L’indice NASDAQ a chuté de 0.94% atteignant 6905.92 points à la fermeture. De plus, à l’exception de Facebook, les FAANGs ont perdu plus de 1%. Le segment des actions américaines des technologies de l’informations comptent 10 ETFs qui répliquent 10 indices avec plus de 23 milliards de dollars en actifs sous gestion.

