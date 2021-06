TrackInsight: Les ETF actifs et thématiques bousculent les investissements traditionnels 15/06/2021 | 16:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Cette nouvelle génération d'ETF thématiques et actifs bouleverse l'industrie des ETF et change la donne pour les investisseurs. Les ETF passifs suivent une méthode d’investissement plus traditionnelle, reproduisant les performances d’un indice ; alors que les ETF actifs et thématiques ont tendance à être exposés à des thèmes d’investissement innovateur, aux tendances économiques et sociales émergentes et aux stratégies actives génératrices d’alpha. Cette nouvelle génération d’ETF thématiques et actifs bouleverse l’industrie des ETF et change la donne pour les investisseurs. De plus, ces types de produits et leurs stratégies sont beaucoup plus intuitives pour l’individu lambda. En effet, il est bien plus facile de perdre le fil quand on parle de courbes de taux, d’allocation d’actifs ou de corrélations sectorielles, alors que parler de technologie, de problèmes sociaux, de loisirs et d’intérêts est à la portée de tous. Lisez l’article dans son intégralité. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d’ETF

ESG Observatory

Téléchargez le Trackinsight Global ETF Survey 2021

© www.trackinsight.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue