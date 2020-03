TrackInsight: Les ETFs actions britanniques plébiscités par les investisseurs

Malgré les performances désastreuses du segment dédié aux grandes capitalisations du Royaume-Uni qui a de nouveau essuyé une perte de près de 11% hier (jeudi 12 mars), les investisseurs continuent d’injecter des actifs dans les 27 ETFs de ce segment via le marché primaire comme le montre la série des récentes collectes journalières. Avec un douzième jour de collecte consécutif hier, ce segment a enregistré plus de $ 550 millions de collecte au cours des 30 derniers jours. En 2020, malgré une performance largement négative (-32,52%), ce segment a collecté plus de $ 848 millions sur le marché primaire. Le segment des valeurs du Royaume-Uni regroupe 27 ETFs pour un total de $ 10,9 milliards d’actifs sous gestion.

