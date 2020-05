TrackInsight: Les ETFs de valeurs françaises en hausse

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs françaises ont profité d’une bonne session de marché hier avec une nouvelle hausse de +1,83%, consolidant ainsi la reprise entamée mi-mai. Les investisseurs sont restés néanmoins réticents à l’idée d’augmenter leur exposition au segment. En effet, ce dernier n’a plus enregistré de collecte sur le marché primaire depuis maintenant fin mars. Le marché français est soutenu par la fin du confinement et une reprise douce de l’économie ainsi qu’un nouvel espoir quant à un vaccin. Depuis le début de l’année, les ETFs sont toujours en baisse de 23,30%. Sur la même période, le segment enregistre +$909,71M de flux cumulés principalement lors du mois de mars aux niveaux les plus bas. 16 fonds répliquant 7 indices sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $5,7Mds.

