Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs financières ont subi une nouvelle session de marché compliquée vendredi avec une performance négative à -2,15%, amenant ainsi la performance cumulée sur les 30 derniers jours à -28,82%. Le plan d’achat de titres initiés par la FED et les stimuli de diverses autres institutions notamment des gouvernements n’auront pas rassuré les investisseurs bien longtemps puisque ils réduisent à nouveau leur exposition au segment, indiquant une méfiance envers la qualité et la pertinence des outils engagés pour la gestion de cette crise. Sur les deux seules sessions de jeudi et vendredi derniers, ils ont retiré $918,17M du segment. Depuis le début de l’année, les investisseurs ont retire un total de $3,7Mds d’actifs du segment alors que les ETFs perdaient 35,55%. Le segment comprend 24 fonds répliquant 17 indices pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $15,7Mds.

