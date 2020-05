TrackInsight: Les ETFs exposés aux valeurs allemandes décollectent malgré de bonnes performances

Les ETFs exposés aux indices regroupant des actions allemandes de grande et moyenne capitalisation et regroupés dans le segment dédié sur TrackInsight ont subi une forte décollecte mardi 5 mai malgré un rebond de la performance de 2,39%. Il s’agit du retrait sur une journée le plus important en 2020, enregistré pour un ETF exposé au MSCI Germany Index et domicilié aux États-Unis. Globalement, l’activité sur le marché primaire est calme depuis le début de l’année avec une collecte cumulée de $ 23 millions pour les 8 ETFs de ce segment. En revanche, les performances ont été plus volatiles en raison notamment de la crise du coronavirus qui a touché l’ensemble des marchés globaux. Depuis, le segment a retrouvé des couleurs et a gagné près de 20% par rapport à ses plus bas de mars. La performance cumulée reste toujours largement négative en 2020, à -18,58%. Ce segment représente $ 1,8 milliard d’actifs sous gestion.

