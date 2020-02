TrackInsight: Les ETFs exposés aux valeurs immobilières attirent les investisseurs

Les turbulences actuelles qui secouent les marchés globaux incitent les investisseurs à se tourner vers des secteurs « décorrelés », à l’image de l’immobilier. Dans ce vent de panique, ils ont injecté $ 233 millions sur la journée d’hier (mardi 25 février) dans les 23 ETFs inclus dans le segment dédié aux grandes et moyennes capitalisations du secteur de l’immobilier sur TrackInsight. Au cours des 5 dernières séances de marché, plus de $ 450 millions ont été ajoutés dans ce segment. Cependant, malgré sa réputation de secteur « défensif », l’immobilier souffre également de la crise du coronavirus ; le segment a perdu 2,16% hier et la performance cumulée sur les 30 derniers jours est désormais négative, à -0,62%. Ce segment représente $ 26,1 milliards d’actifs sous gestion.

