TrackInsight: Les ETFs exposés aux valeurs indiennes poursuivent leur déclin

Le segment dédié aux grandes et moyennes capitalisations indiennes a clôturé la semaine passée dans le rouge, avec une performance négative (-2,45%) combinée à une forte décollecte constatée sur le marché primaire ($ -154M). Le marché indien souffre de l’intensification des angoisses relatives à la propagation du coronavirus dans le monde ainsi qu’à son impact attendu sur l’économie. Vendredi dernier, le secteur bancaire local a tout particulièrement été sous pression après les mesures prises par la banque centrale à l’encontre de « Yes Bank », établissement basé à Mumbai qui connait actuellement des difficultés financières. En 2020, le segment consacré aux actions indiennes a perdu 10,65% et $ 310M d’actifs nets en raison de la décollecte sur le marché primaire, portant ainsi les encours totaux sous gestion à $ 5,6 milliards.

