TrackInsight: Les ETFs obligataires US +20 ans en hausse après la baisse record de la consommation des ménages

Les obligations émises par l’état américain dont la maturité dépasse les 20 ans continuent de progresser comme le montre le segment dédié sur TrackInsight qui a gagné 2,48% hier. Après 10 jours de baisse mi-mars au cours desquels le segment a perdu près de 20%, les ETFs exposés aux obligations US de 20 ans et plus sont sur une phase haussière. Le segment a quasiment effacé les pertes subies au plus fort de la crise comme le montre la courbe représentant les rendements cumulés depuis le début de l’année. Elle est de nouveau proche de ses plus hauts, à 22,35%. Les bonnes performances récentes des obligations d’État s’expliquent par la chute des taux après une baisse record de la consommation des ménages et de l’activité manufacturière. Le fond monétaire international (FMI) s’attend même à ce que l’économie globale en 2020 connaisse sa pire récession depuis la grande dépression, alors que le Président Donald Trump espère toujours une réouverture partielle de l’économie américaine d’ici la fin du mois d’avril. Le segment dédié aux obligations US de 20 ans et plus regroupe 12 ETFs pour un total de $20,8 milliards d’actifs sous gestion.

