La décollecte sur le segment Or se poursuit annonçant un début de mois difficile pour ce segment. Ce mardi, les ETFs sur l’Or ont subi une décollecte de 248 millions de dollars, portant ainsi la décollecte mensuelle à 1.5 milliards de dollars. Il s’agit des flux agrégés des 37 ETFs composant ce segment, représentant un total de 57 Mds de dollars.

View data on TrackInsight.com