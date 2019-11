TrackInsight: Les Marchés Actions en Mode Pause

Globalement, les marchés actions ont calé cette semaine, après avoir fortement progressé depuis début octobre, comme en attestent les valeurs d’oscillateurs atteintes jusqu’à la mi-novembre, très au dessus des niveaux signalant une situation de surachat. Comment aurait-il d’ailleurs pu en être autrement alors que les investisseurs ont été ballottés toute la semaine par des nouvelles contradictoires sur le front de la guerre stratégico-commerciale entre la Chine et les Etats-Unis ?

Bien que les deux pays aient indiqué que les pourparlers progressaient, la Chine condamnait parallèlement et avec force l’adoption par le Sénat américain d’une loi sur les droits de l’homme et la démocratie à Hong Kong, et rappelait sa détermination inébranlable à protéger sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts.

Sur la semaine, le S&P500 et le Nasdaq Composite perdaient logiquement -0.33% and -0.25% respectivement. Les marchés européens s’inscrivaient dans la même tendance (EuroStoxx50 en baisse de -0.65%), à l’exception du FTSE100 qui gagnait +0.33%. Le Nikkei225 abandonnait -0.82% et le Shanghai Composite glissait de -0.21%. Les marchés émergents parvenaient à se stabiliser (MSCI EM: -0.02%).

Parmi les secteurs d’activité S&P, les gains observés provenaient exclusivement des financières (+0.46%), de la santé (+0.81%) et des services d’utilité publique (+0.20%). A l’opposé, ce fût beaucoup plus difficile pour les matériaux de base (-1.69%), l’immobilier (-1.22%), la tech (-0.83%), les valeurs industrielles (-0.81%), et les biens de consommation non essentiels (-0.80%).

La demande pour les emprunts d’Etat n’a, quant à elle, pas marqué de pause, le rendement du 10 ans américain tombant à 1.77% contre 1.84% la semaine précédente. La courbe des taux américaine s’aplatit donc un peu plus, d’autant que le rendement à deux ans progresse légèrement de 1.61% à 1.63%. L’Europe a fait un parfait copier-coller des Etats-Unis, le Bund 10 ans voyant son rendement glisser de -0.33% à -0.36%.

Enfin, il n’y a pas eu de gros mouvements sur les obligations d’entreprise. Celles de notations supérieures ont progressé un peu outre-Atlantique (+0.14%), et au contraire, corrigé un peu en Europe (-0.15%). Les titres à haut rendement sont restés stables en Europe (+0.01%) mais se sont légèrement affaissés aux Etats-Unis (-0.22%). Enfin, la dette émergente a lâché en moyenne -0.17%.

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2019-11-22/global