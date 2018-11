TrackInsight: Les actions à nouveau touchées par les pressions vendeuses

Les marchés actions américains chutaient en début de semaine alors que les investisseurs sortaient des valeurs technologiques chèrement valorisées, dans le sillage du plongeon boursier de Lumentum (-30%), fournisseur d’Apple, suite à l’annonce d’une révision de ses commandes laissant entrevoir une moindre demande pour l’iPhone.

L’aversion pour le risque était également alimentée par la chute des financières, principalement les banques, après que la Malaisie ait demandé à Goldman Sachs de lui rembourser toutes les commissions perçues dans le cadre de transactions avec le fonds souverain 1MDB portant sur des milliards de dollars.

Les valeurs de l’énergie ont aussi été délaissées, les prix du pétrole poursuivant leur spirale baissière, renforcée par un nième tweet du Président Trump critiquant le plan de réduction de la production proposé par l’Arabie Saoudite et insistant sur la nécessité d’avoir des prix plus bas. Les futures sur WTI dévissaient ainsi de plus de 7% sur la semaine (sixième semaine d’affilée dans le rouge avec une perte cumulée de 23% !).

Ce plongeon du pétrole met en relief les fissures de l’économie mondiale. A titre d’illustration, l’économie allemande s’est brutalement assombrie au troisième trimestre, avec un recul de 0.2% de son PIB (une première depuis T1 2015), impactant directement l’indice DAX (-1.63% sur la semaine contre -1.52% pour le MSCI World en dollar et -0.68% pour le S&P500).

La tendance baissière en Europe a également été renforcée par la vague de démissions au sein du gouvernement de Theresa May, plusieurs membres éminents incriminant l’accord tant attendu sur le Brexit passé avec l’UE, quelques heures seulement après qu’il ait été dévoilé. Le FTSE perdait 1.29% sur la semaine et la livre sterling lâchait 1.86% face à l’euro.

Sur le front des taux d’intérêt, les rendements des emprunts d’Etat à 10 ans se détendaient légèrement de 12bps aux Etats-Unis et de 4 bps en Allemagne. En revanche, les dégagements affectaient les obligations à haut rendement des deux côtés de l’Atlantique, l’appétit pour le risque de crédit ayant disparu.

Poursuivez la lecture : https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2018-11-16/global