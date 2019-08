Wall Street a de nouveau chuté pour la 4ème semaine d’affilée (S&P500 : -1.44% ; Nasdaq Composite : -1.83% ; Russell2000 : -2.29%), Trump ayant « ordonné » aux entreprises américaines de quitter la Chine et imposé de nouveaux droits de douane sur 550 milliards de dollars de produits chinois après que Pékin ait de son côté annoncé une hausse des droits de douane sur 75 milliards de dollars de biens américains, incluant les voitures et les produits agricoles. Un peu plus tôt, le président de la Federal Reserve, Jerome Powell, avait expliqué à l’occasion de la conférence annuelle de Jackson Hole que la banque centrale ne pouvait pas à elle seule corriger les dégâts causés par la guerre commerciale, mais qu’elle se tenait néanmoins prête à soutenir l’économie si nécessaire. Ce sur quoi Trump lui a répondu : « ma seule question est de savoir qui est notre pire ennemi, Powell ou Xi Jinping » ?

Dans ce contexte de tensions de plus en plus exacerbées, la plupart des secteurs S&P ont fini la semaine dans le rouge, notamment l’énergie (-1.99%), la santé (-1.95%), les financières (-1.90%), et les technologies de l’information (-1.42%). Une nouvelle fois, les secteurs les plus défensifs (services d’utilité publique d’une part : +0.19% et immobilier d’autre part : -0.29%) ont résisté à la tempête.

Globalement, il en allait de même pour les indices européens et asiatiques, par opposition à leurs pairs américains (MSCI EMU: +0.29% WTD, Nikkei: +1.43% ; Shangai Composite: +2.61%).

Sans surprise, les taux des emprunts d’Etat sont repartis à la baisse, le 10 ans américain tombant même en séance vendredi à 1.51%, renforçant encore la probabilité d’une récession l’année prochaine. Il clôturait finalement la semaine à 1.54%, soit quasiment en ligne avec le rendement du 2 ans (1.53%). Enfin, parmi les actifs refuges, l’or a poursuivi sur sa lancée haussière à $1.526,60 l’once (+0.93%).

