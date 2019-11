Après que la Réserve Fédérale ait baissé les taux de 25 points de base mercredi, comme espéré, les marchés actions ont progressé, mais les indices phares américains ont surtout brillé vendredi, atteignant des plus hauts historiques suite au rapport sur l’emploi américain faisant état de 128 000 créations de postes dans le secteur non-agricole en octobre. A cela s’ajoute une révision à la hausse pour les deux mois précédents. Enfin, ces bons chiffres sont venus conforter la publication de l’indice chinois PMI Caixin-Markit d’octobre (51.7 contre 51.4 en septembre), à son plus haut niveau depuis deux ans et demi, notamment grâce à un surprenant rebond des exportations.

L’indice S&P500 prenait +1.47% sur la semaine, finissant à 3 066,91 points. Le Nasdaq Composite terminait en hausse de +1.74% à 8 386,40. La santé (en progression de +3.04% grâce à une consommation soutenue des ménages américains), les technologies de l’information (+2.05%), les valeurs industrielles (+2.04%) et financières (+1.51%), ainsi que les services de télécommunication (+1.51%) caracolaient en tête des secteurs S&P. Seuls les services d’utilité publique (-0.10%), l’énergie (-0.34% en raison de la baisse de 0.81% des prix du brut WTI à $56.20 le baril) et l’immobilier (-0.72%) s’affichaient en territoire négatif.

L’Asie et l’Europe suivaient la tendance des marchés américains, quoique dans une moindre mesure (Shangai Composite : +0.11% ; Nikkei : +0.22% ; MSCI EMU : +0.35%). Faisant un peu figure d’exception, le FTSE100 peinait toutefois (-0.30%) alors que les vingt-sept pays européens s’accordaient sur un nouveau délai flexible de trois mois pour la sortie du Royaume-Uni de l’UE. La Chambre des Communes approuvait par ailleurs la tenue d’élections législatives anticipées le 12 décembre prochain, dans l’espoir que ce scrutin mette fin à l’impasse politique actuelle.

Les rendements des emprunts d’Etat sont repartis légèrement à la baisse après la décision de la Fed (le 10 ans américain retombant à 1.73% contre 1.80% une semaine auparavant), mais Jerome Powell précisait que la banque centrale n’avait planifié aucune autre révision des taux dans un proche avenir. Cela étant dit, il faut noter que l’écart de rendement entre les emprunts de l’Etat américain à 10 ans et à 2 ans s’est progressivement accru depuis le début du mois d’octobre. Il s’élève maintenant à 21 points de base.

Enfin, les obligations d’entreprises de notations IG ont aussi bénéficié d’un regain d’intérêt des investisseurs cette semaine en gagnant 0.15% en Europe et 0.60% aux Etats-Unis, tout comme la dette émergente (+0.30% en devises locales, cinquième semaine de hausse d’affilée), tandis que les titres à haut rendement n’ont pas réussi à se maintenir dans le vert (-0.02% en Europe, -0.10% aux Etats-Unis).

