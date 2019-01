TrackInsight: Les actions des banques américaines sont à la hausse

Les ETFs exposés aux actions des banques américaines ont enregistré une performance positive record de 2.29% ce mercredi 16 janvier. Le segment des actions de banques américaines, qui a perdu presque 20% l’année dernière, commence 2019 sur un nouvel élan en enregistrant une performance de 10.82% depuis le début du mois. Un des facteurs qui a aidé hier la performance du segment a été la hausse des demandes de prêts hypothécaires, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’une décennie sur cette période de l’année. La hausse de la demande des prêts hypothécaires a été elle-même stimulé par la baisse des taux pour ces prêts. Le segment des banques américaines compte 9 ETFs sur 9 indices qui représentent plus de 9 milliards de dollars en actifs sous gestion.

