TrackInsight: Les actions du secteur des infrastructures des pays développés ont connu des jours meilleurs !

Le secteur des infrastructures des pays développés a connu une mauvaise journée ce mardi 22 janvier. En effet, le segment regroupant les ETFs exposés à ce secteur a subi une décollecte de $-65 millions, en corrélation avec sa plus mauvaise performance journalière depuis le début de l’année (-1.85%). Cependant, et malgré la performance positive de 9.03% enregistrée depuis le début de l’année, les investisseurs se sont montrés méfiants et ont désinvesti $ 73 millions sur la même période. Ce segment regroupe 17 ETFs, exposés à 15 indices, regroupant $ 14.5 milliards d’actifs sous gestion.

