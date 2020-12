Une fois de plus, nous aurions pu reprendre les commentaires de la semaine passée et les réappliquer en ce début du mois de décembre, dans la mesure où le rallye boursier se poursuit imperturbablement. Les mauvais chiffres de l’emploi américain (245 000 emplois créés contre 460 000 escomptés) n’ont eu aucun impact sur la tendance haussière actuelle. De nombreux économistes outre-Atlantique voient dans cette donnée macro décevante une bonne raison pour justifier un stimulus fiscal. Ce sont justement les propos de Nancy Pelosi, confirmant son optimisme sur les négociations en cours autour d’un plan de relance, qui ont fait de nouveau progresser les marchés actions. Les principaux indices américains ont encore clôturé à des plus hauts historiques ( Nasdaq : +2.12% sur la semaine, Russell 2000 : +2.00%, S&P 500 : +1.67%, et DJIA : +1.03%).

Beaucoup plus en retrait, les indices européens ont finalement peu évolué dans l’attente de la prochaine réunion de la BCE prévue le 10 décembre 2020 ( Eurostoxx 600 : +0.21%, DAX 30 : -0.28%, CAC 40 : +0.20%), tandis que l’euro-dollar se renforçait à un plus haut de 31 mois ($1.2141). L’inflation annuelle en zone euro est restée clairement négative en novembre (-0.3%).

Les marchés actions asiatiques ont en revanche très bien réagi à la croissance de la production industrielle chinoise et aux espoirs de soutien monétaire et fiscal. L’indice Shanghai Composite a gagné +1.06%, le Kospi coréen a bondi de +3.72% et le Nikkei a réussi à grappiller +0.40%. Le S&P/ASX 200 australien a lui aussi progressé de +0.5%, après que la banque centrale ait annoncé que l’économie du pays avait besoin d’une aide fiscale et d’un soutien monétaire.

Parmi les principaux secteurs S&P, l’ énergie a de nouveau tiré le marché vers le haut avec un bond de +4.47%, surperformant ainsi tous les secteurs pour la quatrième semaine consécutive. Le brut de référence WTI a atteint son plus haut niveau depuis 9 mois ($46.26 le baril en clôture), en dépit d’un accord fragile entre l’OPEP et la Russie, obtenu après plusieurs jours de tergiversations, aux termes duquel le cartel des producteurs s’est finalement entendu sur un lot de mesures permettant de mieux contrôler les prix de pétrole.

Le secteur de la santé (+2.84% malgré l’annonce de Pfizer et BioNTech d’une réduction de moitié du nombre de vaccins disponibles d’ici la fin de l’année) et la tech (+2.78% avec l’action Apple qui a pris +4.85%) se sont également très bien comportés. Les valeurs financières réagissaient positivement (+1.81%) aux espoirs de nouveau stimulus fiscal qui ont dopé les taux d’intérêt (rendement du T-Note 10 ans américain à +0.97%, contre +0.84% en fin de semaine dernière).

A l’opposé, les services d’utilité publique poursuivaient leur chute (-2.2% sur cinq jours, pire secteur sur les trois dernières semaines avec une perte cumulée de -5.8%).

Sur les marchés de crédit, les titres à haut rendement (+0.61% en Europe , +0.92% aux Etats-Unis ) ont nettement surperformé les obligations de notation « investissement » (-0.10% en Europe, +0.31% aux Etats-Unis), mais c’est finalement la dette émergente qui détient la palme de la meilleure performance hebdomadaire (+1.54% en devises locales, marquant ainsi la cinquième semaine positive d’affilée).

Enfin, l’or est remonté en prenant 54 dollars, en hausse de 3% à $1’835.9 l’once, après avoir perdu 8.7% sur les 3 dernières semaines.

