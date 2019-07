TrackInsight: Les actions thaïlandaises attirent les investisseurs

Hier, les ETFs exposés au indices « actions » thaïlandais, ont connu leur 15e journée de collecte sur le marché primaire depuis le 1er juin. Les investisseurs ont injecté plus de $ 145 millions dans ce segment depuis le début de ce rallye, leur permettant ainsi de bénéficier des excellentes performances enregistrées par les 11 ETFs référencés, qui ont progressé en moyenne de 6,1% sur les 30 derniers jours et de plus de 17% depuis le début de l’année. Ces derniers jours, les prévisions des investisseurs sur la politique accommodante de la FED au sujet de ses taux directeurs ont boosté les performances des marchés d’Asie du Sud-Est, incluant la Thaïlande. Ce segment regroupe 11 ETFs, exposés à 8 indices et il représente $ 623 millions d’actifs sous gestion.

