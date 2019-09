Les ETFs suivant l’évolution des indices obligataires d’État à long terme ont perdu en moyenne quasi 1% hier, poussant la performance cumulée de ce segment sur un mois dans le rouge à -0,63%. Ce segment subit l’amélioration du contexte géopolitique et le regain d’intérêt des investisseurs pour des actifs plus risqués offrant des rendements additionnels. Sur les 30 derniers jours, ils ont retiré prés de $ 160 millions des 16 ETFs inclus dans ce segment via le marché primaire. Il représente désormais $ 4,4 milliards d’actifs sous gestion.

