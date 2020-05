TrackInsight: Les feux sont au vert pour les ETFs socialement responsables de pays émergents

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs socialement responsables et de pays émergents ont profité d’une bonne session de marché lors de la journée d’hier avec+$19,12M de nouvelles parts créées sur le marché primaire ainsi qu’une hausse de 1,58% des ETFs. Cela a ainsi compensé les pertes subies lors du mois précédent et a amené la performance cumulée sur les trente derniers jours à +2,11%. Sur la même période les investisseurs ont augmenté leur exposition au segment avec +$133,76M de flux cumulés. Depuis le début de l’année, les ETFs sont toujours en recul significatif de 24,55% et restent ainsi à des prix attractifs. En effet, sur la même période les investisseurs ont alloué $344,48M dans le segment. 12 fonds répliquant 6 indices sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $1,69Mds.

