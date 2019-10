TrackInsight: Les indices actions plombés par la procédure de destitution engagée contre Trump, de mauvaises données macros et de nouvelles tensions sur le front commercial

Les dernières statistiques publiées aux Etats-Unis montrent que les dépenses de consommation des ménages ont tout juste progressé de 0.1% en août, après une accélération notable au second trimestre, ce qui laisse supposer que le principal moteur de l’économie américaine semble s’essouffler. Parallèlement, les nouvelles commandes de biens d’équipement fabriqués aux États-Unis ont reculé de manière inattendue en août.

Dans un autre registre, la procédure de destitution engagée contre Donald Trump, après qu’il ait demandé au président ukrainien d’enquêter sur la famille de son opposant à l’élection présidentielle, Joe Biden, a également refroidi les acteurs de marché, leur sentiment s’étant par ailleurs déjà dégradé, suite à de nouvelles tensions dans la guerre commerciale. L’administration américaine envisage effectivement de retirer les sociétés chinoises des bourses américaines et songe à limiter les investissements américains dans les entreprises chinoises.

Les actions ont logiquement viré au rouge sur cet afflux de mauvaises nouvelles. Le S&P500 termine la semaine sur un repli de -1.01% contre -2.52% pour le Nasdaq Composite. L’Asie a également été touchée par cette aversion croissante pour le risque (Shangai Composite : -2.47%), tout comme l’Europe, quoique dans une moindre mesure (MSCI EMU glissant de -0.59%) malgré de mauvaises données macros en provenance des principales économies de la zone euro.

Dans cet environnement plus volatile (VIX en hausse de 12.4% à 17.22), quelques secteurs défensifs ont réussi à surnager (services d’utilité publique : +1.30%, produits de consommation de base : +1.21%, immobilier : +0.16%). En revanche, tous les autres ont fini en territoire négatif et plus particulièrement la santé (-3.01%), l’énergie (-2.61%, le brut WTI perdant -3.75% à $55.91 le baril) et les services télécoms (-2.34%).

L’incertitude générale a globalement poussé les rendements des emprunts d’Etat à la baisse (10 ans américain passant de 1.74% à 1.69%, Bund 10 ans de -0.52% à -0.57%). Il est d’ailleurs intéressant de noter que les dettes allemandes, françaises et japonaises sont toutes négatives jusqu’à 15 ans.

Les obligations d’entreprises de qualité supérieure ont également bénéficié de ce mouvement vers la sécurité (IG: +0.20% en Europe, +0.17% outre-Atlantique), tandis que les classes d’actifs plus risquées perdaient un peu de terrain (haut rendement lâchant -0.43% aux Etats-Unis, dettes émergentes en devises locales perdant -0.31%).

