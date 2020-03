TrackInsight: Les investisseurs fuient les ETFs momentum US

Le segment dédié aux valeurs momentum US sur TrackInsight est frappé de plein fouet par les turbulences actuelles qui secouent les marchés avec une nouvelle perte de plus de 5% enregistrée hier (mercredi 11 mars) pour atteindre un plus bas sur 30 jours, à -15% et ce malgré un timide rebond initié le 10 mars. Devant l’ampleur de la crise, les investisseurs ont tendance à se retirer de ce segment comme l’illustre la nouvelle décollecte journalière de $ -222M enregistrée hier pour les 23 ETFs inclus dans ce segment, qui représente désormais $ 11,2 milliards d’actifs sous gestion.

