Le segment dédié aux actions de moyennes capitalisations « Value » sur TrackInsight compte 12 ETFs qui ont subi à la fois des pertes importantes ainsi que de fortes décollectes sur le marché primaire hier (mercredi 24 juin). En effet, ce segment a perdu 3,42% sur la journée et les émetteurs d’ETFs ont racheté pour plus de $ 450 millions de parts aux investisseurs. La crise du coronavirus a fortement impacté les sociétés de valeur qui appartiennent pour la plupart aux secteurs de la finance, de l’industrie et de l’énergie, encourageant ainsi les investisseurs à se tourner vers des sociétés de croissance afin de parier sur la reprise. Depuis le 1er avril, le segment « actions de valeur (Value) » (146 ETF, $ 197 Mds d’actifs) a attiré seulement $ 1 milliard de collecte alors que dans le même temps, le segment « actions de croissance (Growth) » (89 ETF, $ 245 Mds d’actifs) a enregistré plus de $ 10 Mds de collecte. Le segment des actions Value de moyennes capitalisations représente désormais $ 23,8 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com