TrackInsight: Les investisseurs prennent leurs bénéfices sur les obligations américaines

Suite au commentaire d’hier qui soulignait la bonne période des bons du trésor Américains avec une échéance longue, les investisseurs ont profité de cette opportunité pour prendre leurs bénéfices après la forte progression. Les segments regroupant les ETFs exposés aux obligations émises par les États-Unis à moyen terme (7-10 ans) et à long terme ont enregistré des décollectes importantes hier, d’environ $ 400 millions dans les deux cas, via le marché primaire. Après un petit ralentissement en Novembre, la performance cumulée pour les obligations US est de retour à ses plus hauts niveaux sur l’année, offrant une porte de sortie aux investisseurs. Les segments dédiés aux obligations US 7-10 ans et 20 ans et plus regroupent respectivement 26 et 11 ETFs pour un total de $ 26,5 milliards et $ 21,7 milliards d’actifs sous gestion.

