TrackInsight: Les investisseurs se sont repositionnés sur les ETFs US malgré la chute globale des marchés

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs US ont profité d’une forte collecte lors de la session de marché de vendredi avec +$3,93Mds de nouvelles parts créées via le marché primaire. La semaine dernière, les ETFs actions US ont perdu 10,75% tandis que les ETFs actions européens ont chuté de 19%. Les investisseurs ont retiré $1,74Mds de ces derniers, le continent étant désormais l’épicentre de la pandémie. Sur la même période, les ETFs US ont quant à eux collecté +$10,5Mds. 1040 fonds répliquant l’évolution de 735 indices sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $2,29Mds.

