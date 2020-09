TrackInsight: Les investisseurs tournent le dos au secteur de la santé 0 09/09/2020 | 14:15 Envoyer par e-mail :

Depuis le début de l'année, le segment est en hausse malgré une phase descendante sur le mois de septembre. Les indicateurs sont au rouge pour le segment TrackInsight dédié au secteur de la santé avec une baisse de -1,43% ce mardi 9 septembre et $ 93 millions de décollecte enregistrée sur la journée depuis le marché primaire. C'est la deuxième plus forte décollecte de l'année, provenant principalement d'un ETF de $ 1,4 mds exposé aux valeurs de santé américaines et domicilié en Europe. Depuis le début de l'année, le segment est en hausse (+2,71%) malgré une phase descendante sur le mois de septembre (-3,84%). Ce segment de 16 ETFs représente $ 5,4 milliards d'actifs sous gestion. View data on TrackInsight.com

© www.trackinsight.com 2020

