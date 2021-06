TrackInsight: Les lancements d’ETF de la semaine: XPND, DFAS, DFAT 24/06/2021 | 15:45 Envoyer par e-mail :

Chaque semaine, de nombreux ETF sont lancés, offrant de nouvelles opportunités d'investissement à tous types d'investisseurs. Chaque semaine, de nombreux ETF sont lancés, offrant de nouvelles opportunités d'investissement à tous types d'investisseurs. La semaine dernière, First Trust Advisors a lancé son ETF géré activement pour les investisseurs voulant participer à la croissance du thème de l'innovation technologique : l'ETF First Trust Expanded Technology (XPND). Ce fond a déjà généré 1,05% de rendement au 22 juin. La même semaien, Dimensional Fund Advisors a étendu son offre d'ETF en convertissant quatre fonds communs de placement américains à gestion fiscale en ETF actifs transparents cotés à la Bourse de New York (NYSE), offrant ainsi un outil pour maximiser les plus-values tout en optimisant l'impact fiscal. Pour en savoir plus sur ces ETFs récemment lancés et connaitre tous leurs caractéristiques, continuez ici. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d'ETF

