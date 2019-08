TrackInsight: Les marchés jouent aux montagnes russes

La semaine a démarré dans les pires conditions possibles avec des marchés actions clôturant lundi soir sur la plus mauvaise performance quotidienne depuis le début de l’année (S&P500 chutant de 3%, pic de volatilité avec le VIX remontant brutalement au-dessus de 24.5). L’élément déclencheur de cette nouvelle correction boursière a été la décision chinoise de suspendre les importations de produits agricoles américains et de laisser filer le yuan, en réponse aux nouveaux droits de douane imposés par l’administration Trump la semaine dernière.

Néanmoins, Wall Street se reprenait en milieu de semaine (S&P500 en hausse de 1.88% jeudi 8 août) alors que la Banque Centrale Chinoise était intervenue pour faire remonter la valeur de sa devise et que les exportations chinoises de juillet avaient finalement augmenté de 3.3% par rapport à l’année précédente, alors que le consensus s’attendait plutôt à une baisse de 2%. Ajouté à cela un marché de l’emploi américain solide, les craintes d’une prochaine récession s’estompaient quelque peu.

Pourtant, malgré ce rebond soudain, les marchés actions finissaient cette semaine de hauts et bas en territoire négatif, vendredi étant une nouvelle journée de déconvenue après que le Président Trump ait annoncé que les négociations commerciales de septembre avec la Chine pourraient être annulées.

Toutes les zones sans exception affichent des résultats dans le rouge (S&P500: -0.46% WTD, Nasdaq: -0.56%, MSCI EMU: -1.49%, Nikkei: -1.91%, Shangai Composite: -3.25%).

Le tableau est toutefois plus nuancé parmi les secteurs. A l’instar de la semaine précédente, les segments les plus défensifs ont encore donné satisfaction (immobilier : +1.76% WTD, services d’utilité publique : +1.05%), les investisseurs privilégiant la sécurité. A l’opposé, ce fût de nouveau une période difficile pour l’énergie (-2.2% dans le sillage de prix du pétrole fragilisés par les craintes sur la demande : contrats à terme WTI en baisse de 2.08%), pour les financières (-1.67%, affectées par un nouveau recul marqué des rendements obligataires avec des plus bas historiques, notamment en Allemagne – Bund 10 ans à -0.58%, contre 1.74% pour le T-note américain de même maturité) et pour les valeurs techs (-0.81%) alors qu’un rapport Bloomberg laissait entendre que l’administration Trump refusait, pour l’instant, de lever les sanctions à l’encontre de Huawei.

Enfin, il est intéressant de souligner que les obligations d’entreprise de notation IG ont très bien résisté à toutes ces tensions (+0.25% en zone euro, +0.65% outre Atlantique) tandis que les titres à haut rendement s’effritaient de nouveau (-0.16% en zone euro, -0.29% aux Etats-Unis).

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/weekly-flow-report/2019-08-09/global