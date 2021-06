TrackInsight: Les meilleurs ETF de la semaine: VIX, bons du trésor et ETF thématiques en tête 23/06/2021 | 16:15 Envoyer par e-mail :

La séance de marché de vendredi dernier a été très mouvementée en raison des annonces de la la Fed. En effet, cette… La séance de marché de vendredi dernier a été très mouvementée en raison des annonces de la la Fed. En effet, cette dernière séance a été une journée rouge pour la plupart des marchés, à tel point que le meilleur ETF de la semaine dernière est un fonds répliquant la volatilité du S&P500. On retrouve également dans le top des ETF thématiques autour de la technologie (comme le cloud computing et la cybersécurité). Enfin, les ETF obligataires du Trésor Américain ont bien performé suite aux annonces de la Fed notamment sur l'anticipation d'une hausse de l'inflation. Découvrez la liste complète des 10 meilleurs ETF de la semaine ici. Trouvez et comparez plus de 7000 ETF avec nos outils gratuits : Sélecteur d'ETF

