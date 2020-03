Le segment TrackInsight consacré aux obligations de haute qualité émises par des sociétés américaines est impressionnant, comptant 238 ETFs et plus de $ 575 milliards d’actifs sous gestion. Tous ces ETFs ont plus ou moins souffert des fortes décollectes enregistrées entre le 12 et le 23 mars, période durant laquelle les investisseurs ont retiré $ 29,8 milliards de ce segment. Cependant, l’un d’entre eux se démarque des autres : l’ETF iShares exposé aux obligations « Investment Grade ». En effet, lorsque la Réserve Fédérale a décidé d’agir directement sur les marchés en achetant des obligations d’entreprises afin de rassurer les investisseurs, elle a désigné Blackrock comme intermédiaire pour administrer ces achats. Sans surprise, l’ETF iShares correspondant a largement bénéficié de cette décision, enregistrant plus de $ 1 milliard de collecte par jour au cours de la semaine dernière. Au-delà de la collecte, l’annonce de la FED a également eu un impact significatif sur les prix puisque lundi, cet ETF a terminé avec un premium de 5$ par part au-dessus de la NAV du jour.

View data on TrackInsight.com