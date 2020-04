La série de collecte journalière se poursuit pour le segment TrackInsight dédié aux obligations US de toutes maturités avec $ 885 millions investis sur la journée de mercredi 8 avril. Parmi les 72 ETFs exposés à des indices obligataires US sans contrainte de maturité, les fortes collectes ne concernent que peu d’entre eux, à l’image du iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF qui a enregistré un flux entrant de $ 570 millions via le marché primaire hier. Depuis l’annonce du programme de rachat par la FED mi-mars, ce segment est sur une série ininterrompue de collecte journalière qui représente désormais plus de $ 10 milliards investis. En parallèle, ce segment a progressé de plus de 6% pour ramener la performance cumulée depuis le début de l’année en territoire positif, à +1,41%.

