TrackInsight: Les obligations à maturité dans 5 à 10 ans sont en hausse

Les ETFs liés aux obligations arrivant à maturité dans 5 à 10 ans ont vu leur valeur augmenter de +0,67% en moyenne ce lundi 24 Juin. Cela va dans la continuité de ce que le segment a pu montrer en 2019, puisque les performances cumulées de ces ETFs sont de +2,61% pour le mois passé, et +7,65% depuis le début de l’année. L’incertitude autour de potentielles baisses de taux en Europe et aux Etats-Unis, ajoutée à la peur générale d’une récession dans les mois à venir, font franchement baisser les rendements obligataires, et donc mécaniquement augmenter le prix des obligations. Les investisseurs le savent et entrent massivement sur ce segment, preuve en est que près de $7 milliards ont été collectés sur le marché primaire depuis le début de l’année, avec seulement 3 jours de décollecte supérieure à $100M. 15 ETFs répliquent 14 indices liés aux obligations arrivant à maturité dans 5 à 10 ans, et regroupent un total de $81,94 milliards d’actifs sous gestion.

