Nouvelle journée de croissance pour le segment regroupant les ETFs exposés aux obligations d’Etat 1-5 ans qui a enregistré une nouvelle collecte de 870 millions de dollars investis via le marché primaire. C’est la septième journée consécutive de collecte pour ce segment qui regroupe 10 ETFs exposés à 10 indices et représentant $30.1 milliards d’actifs sous gestion. Cette série de collecte porte les flux cumulés sur un mois à $ 2.3Mds, ce qui correspond à plus de la moitié de la collecte réalisée depuis le début de l’année par ce segment. Coté performances, les derniers jours ont également permis de rattraper les mauvais rendements accumulés depuis le début de l’année ; la performance YTD est désormais dans le vert, à +0.79%.

View data on TrackInsight.com