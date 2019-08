Ce lundi 12 Août a vu la performance des ETFs liés au segment TrackInsight des obligations d’État à long terme s’envoler de +1,96% en moyenne. Les dernières semaines ont été pleines d’incertitudes autour du marché des actions et de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et les investisseurs cherchent à assurer leurs positions. Ils entrent donc dans les obligations d’État à long terme, qui sont en principe un moyen idéal de générer de la performance avec un risque limité. Les rendements à maturité de ces obligations sont néanmoins très bas en ce moment, voir négatifs pour une grande partie des États européens, ce qui veut dire que les investisseurs perdront de l’argent à maturité en investissant aujourd’hui. Cet intérêt pour des valeurs à rendement négatif montre clairement les inquiétudes des investisseurs vis-à-vis du marché des actions. En 2019, le segment des obligations d’État à long terme a progressé de +19,44%, et $850M de nouvelles parts d’ETFs ont été créées sur le marché primaire. 14 ETFs répliquant 10 indices composent ce segment, et ils regroupent un total de $4,23 milliards d’actifs sous gestion.

