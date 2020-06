Alors que les marchés actions des pays développés se sont effondrés la semaine dernière (-7,46% pour le segment « actions américaines », -6,45% pour le segment « actions européennes »), les investisseurs ont massivement investi dans les obligations émises par les sociétés avec des maturités inférieures à 10 ans. La collecte cumulée sur le marché primaire pour les 12 ETFs de ce segment sur TrackInsight a bondi de plus de $400 millions au cours de la semaine passée, notamment grâce aux trois dernières séances durant lesquelles les investisseurs ont injecté respectivement $ 130 millions, $ 65 millions et $ 234 millions. En un mois, ils ont augmenté leurs positions dans ce segment pour plus de $ 1,1 milliards. Combiné à la performance positive sur cette même période (+3,09%), ce segment représente désormais $7,65 milliards d’actifs sous gestion.

