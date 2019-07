Ce mercredi 24 Juillet, un nouveau Premier Ministre a été intronisé au Royaume-Uni en la personne de Boris Johnson, et les ETFs liés aux obligations d’état du Royaume-Uni ont réagi à la baisse, perdant -0,66% en moyenne ce jeudi. Johnson a pour ambition de renégocier un accord de sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne afin que le Brexit soit « soft », mais il a aussi déclaré que si aucun accord n’était trouvé avec l’Union Européenne d’ici le 31 Octobre, le Royaume Uni quitterait l’UE « quoi qu’il arrive ». Résultat, les investisseurs engagés dans les obligations d’État s’inquiètent, ce qui envoie les prix à la baisse et fait mécaniquement remonter les rendements. On peut s’attendre à des pertes encore plus marquées sur ces obligations si la possibilité d’un Brexit sans accord se précise. Néanmoins, le segment reste en territoire positif en 2019 avec une performance moyenne cumulée de +2,82%. 13 ETFs répliquent 8 indices liés aux obligations d’État britanniques, et ils regroupent près de $6,2 milliards d’actifs sous gestion.

