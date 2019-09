TrackInsight: Les obligations de toutes maturités sont en hausse

Les ETFs appartenant au segment TrackInsight des obligations de toutes maturités ont enregistré ce mercredi 18 Septembre une performance moyenne de +0,64%. Il s’agit là du plus important rebond observé par ce segment pour le mois passé. Globalement, les obligations semblent attirer les investisseurs en masse, puisqu’ils ont créés plus de $18 milliards de nouvelles parts sur le marché primaire dans des ETFs obligataires en 2019, malgré la faiblesse des rendements observée notamment sur les obligations les mieux notées. Depuis le début de l’année, le segment est en tendance haussière et sa performance cumulée se porte à +8,33%. 37 ETFs répliquent 17 indices liés au segment des obligations de toutes maturités, et ils regroupent un total de $112,69 milliards d’actifs sous gestion.

