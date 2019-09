Les ETFs exposés aux indices regroupant les obligations américaines dont la maturité dépasse les 20 ans ont enregistré une nouvelle collecte journalière importante ce mardi 24 septembre avec $ 786 millions investis via le marché primaire. Perçu comme des actifs sûrs, ces titres attirent les investisseurs dans le contexte actuel d’incertitudes économiques et géopolitiques. Depuis le début de l’année, les actifs sous gestion des 11 fonds inclus dans ce segment ont bondi en raison à la fois d’une excellente performance moyenne, proche de 17%, et aux 7 milliards investis via le marché primaire. La taille de ce segment atteint désormais $ 21,7 milliards d’actifs sous gestion.

