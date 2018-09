Le segment regroupant les ETFs exposés aux obligations municipales “Investment Grade” a enregistré une performance positive de +0.40 % pour le dernier jour du mois. TrackInsight a également remarqué un regain d’intérêt des investisseurs pour ces fonds qui se traduit par une forte collecte sur le mois d’août de +$ 381.81M. Ce segment est composé de 17 ETFs, répliquant 16 indices et représentant $22.7 Mds d’actifs sous gestion.

