TrackInsight: Les obligations municipales ont la cote chez les investisseurs

Ce mercredi 25 Septembre, les ETFs répliquant des indices liés au segment TrackInsight des obligations municipales de bonne qualité ont enregistré une collecte de $+128M sur le marché primaire, ainsi qu’une performance journalière moyenne de +0,36%. En 2019, les investisseurs sont massivement entrés sur ce type d’obligations, en attestent les $4,32 milliards de nouvelles parts créées sur le marché primaire. Ils cherchent à avoir des rendements élevés et les obligations municipales sont un moyen d’avoir des rendements de qualité et de profiter d’une exonération de taxes notamment aux États-Unis, ce qui donne à ces produits un avantage non négligeable sur les autres classes d’actifs. Depuis le début de l’année, le segment est en hausse de +6,75% en moyenne. 15 ETFs répliquent 14 indices liés à ce segment, et ils regroupent $30,68 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com