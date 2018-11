TrackInsight: Les performances du secteur énergétique en chute

Les ETFs composant le segment des valeurs du secteur énergétique enregistrent une performance négative avec un recul de 2.98% ce vendredi, poussé par une vente accrue du pétrole brut.

Face à l’augmentation de la production pétrolière des Etats-Unis et au niveau élevé des inventaires du brut US, le prix du pétrole a été directement impacté par la réaction des investisseurs qui ont poussé ce dernier son plus bas niveau depuis le début de l’année. La performance à un mois est maintenant à -10.05% et les flux cumulés montrent une forte décollecte de $-164.8 millions depuis le mois dernier.