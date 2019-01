Les ETFs exposés aux indices cherchant à minimiser la volatilité ont le vent en poupe depuis le début de l’année. Sur les 18 premiers jours de janvier, plus de $ 1,13 milliard ont été investis via le marché primaire dans ces fonds. La tendance est également au beau fixe en termes de rendement avec + 3,94% sur la même période. Ce segment, qui est concentré sur les grandes et moyennes capitalisations, regroupe 21 ETFs exposés à 15 indices différents pour un total de $ 41,6 milliards d’actifs sous gestion.

