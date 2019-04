TrackInsight: Les valeurs Mexicaines sont à la hausse

Nous avions souligné les collectes records, jeudi dernier, sur le marché primaire, du segment des valeurs actions Mexicaines (+€222.13M), les plus importantes depuis Novembre 2016. Vendredi, le segment a affiché de très belles performances et a avancé de 2.53%, compensant partiellement les déboires de la fin d’année 2018. Les actions Mexicaines semblent attirer les investisseurs avec des flows cumulés qui passent en positif sur le mois dernier et une performance depuis de l’année à 13.70%. Les exportations de véhicules Mexicains sont actuellement au plus haut. Le segment est composé de 13 fonds répliquant les performances de 10 indices pour un total d’actifs sous gestion à €4.3Bn d’actifs sous gestion.

